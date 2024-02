Rat e optimist: Ne vedem la Euro 2012

Razvan Rat explica pe blogul personal cum a ajuns Sahtior Donetk aproape de calificarea, in premiera, in "optimile" Ligii Campionilor si crede in calificarea echipei nationale la Euro 2012.

Fundasul lui Sahtior si al nationalei tricolore a facut "radiografia" evolutiei echipei sale de club in Liga Campionilor, unde a inregistrat 4 victorii si un singur esec, Sahtior fiind ca si calificata in "optimi" cu o singura conditie: sa nu piarda acasa, cu Braga, la mai mult de 3 goluri.

Rat scrie ca "nu cred ca se astepta coieva ca Braga sa bata Arsenal, iar asta demonstreaza ca orice este posibil in aceasta grupa. Mircea Lucescu nu ne-a zis niciodata sa ne multumim cu un punct. Oricum noi ne-am obisnuit suporterii cu un joc spectaculos, dinamic, pe contre, asa ca tot in acest mod vom aborda si confruntarea cu Braga".

Pe de alta parte, Rat a vorbit si despre nationala tricolora si despre ultimul amical, disputat la Klagenfurt, contra Italei, si incheiat la egaliate, scor 1-1.

"Cred ca meritam victoria, mai ales ca am dominat acea partida. Ce m-a bucurat cel mai mult a fost evolutia debutantilor in echipa nationala. Din pacate, debutul campaniei de calificare la Euro 21012 a fost ezitant si nu am reusit sa adunam punctele pe care trebuia sa le strangem. Mai sunt multe partide si multe puncte puse in joc si, daca vom fi la fel de seriosi si vom avea si putin noroc, care ne-a lipsit cu desavarsire pana acum, ne vedem in Polonia si Ucraina", a mai scis Rat pe blogul sau.

Autor: Ionut Socaciu