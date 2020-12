Un fost fotbalist al nationalei a inventat un dispozitiv special pentru nevazatori. "Poate inlocui cainii - ghizi si ii ajuta sa se deplaseze mai usor"

Fostul fotbalist a investit intr-o companie din domeniul tehnologiei, care produce ochelari speciali conceputi pentru nevazatori."Este un dispozitiv, un device care se aplica pe frunte si care inlocuieste cainele si bastonul.Sunt 40 de milioane de nevazatori in lume. Singura lor posibilitate de deplasare este prin intermediul cainelui si al bastonului.Acesti caini-ghizi sunt destui de costisitori. Sunt si putini", a spus fostul jucator al echipei nationale la PRO XRat a explicat care este mecanismul prin care un nevazator se poate deplasa fara probleme prin intermediul acestui dispozitiv."Acest device practic inlocuieste cainele. Este un lucru care te ajuta sa te misti foarte liber, ca nevazator.Am facut multe teste pe nevazatori. Ei ne spun cum putem imbunatati acest device.El lucreaza pe principiul unei masini autonome, are foarte multe camere care scaneaza tot ce este in fata nevazatorului si il face sa se miste mai liber.Este un proiect cu impact social. Vrem ca acest device sa fie folosit de nevazatori, dar sa nu fie platit de nevazatori", a spus fostul fotbalist.Rat a jucat 10 ani la Sahtior Donetk , alaturi de care a castigat Cupa UEFA . El a strans o avere de peste 10 milioane de euro din cariera de fotbalist.CITESTE SI: