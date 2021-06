Sportul care l-a cucerit pe Razvan Rat dupa ce s-a lasat de fotbal

Sunt bornele carierei fostului capitan al echipei nationale, Razvan Rat, care a jucat la Rapid , FCM Bacau, Sahtior Donetk , West Ham United, Rayo Vallecano, PAOK Salonic si Poli Timisoara Rat este unul dintre putinii jucatori romani care au castigat un trofeu european, Cupa UEFA , in 2009.La trei ani de cand a agatat ghetele in cui, fostul international se declara pasionat nu doar de fotbal, ci si de tenis, un sport pe care a inceput sa-l practice de curand."Mie mi-a placut tenisul dintotdeauna, dar nu am avut ocazia sa practic acest sport in perioada cand am facut fotbal de performanta. Asa ca am inceput sa joc abia acum doi ani. In mintea mea cred ca am facut progrese considerabile la tenis, insa mai am foarte multe de invatat. Cu fratele meu, care conduce si baza mea Hard Ward Tennis din Bucuresti, nu am apucat sa ma confrunt in acest sport. Joc destul de frecvent tenis cu Maftei si cu Daniel Niculae", a dezvaluit Rat pentru sportmagazin.ro. El a participat in weekend, la competitie de traditie, desfasurata la Curtea de Arges, Press Cup Dr. Oetker, unde s-a simtit foarte bine." A fost surprinzator de frumos, nu ma asteptam ca la Curtea de Arges sa fie o asemenea baza, cu terenuri foarte bune, cu conditii excelente de joc. Iar terenul din sala ultramoderna cred ca este unic in Romania. Nu pot decat sa felicit organizatorii si sa le multumesc pentru invitatie", a declarat Razvan Rat, cae a jucat atat la dublu cat si la simplu.