Ratare monumentala in Bundesliga, in lupta pentru promovarea in prima liga (Video)

In timpul partidei din 2.Bundesliga dintre Stuttgart si Osnabruck, din etapa cu numarul 30 a ligii secunde germane, jocul a furnizat o ratare monumentala.Oaspetii de la Osnabruck au fost foarte aproape de deschiderea scorului in prima repriza, dar un jucator a ratat incredibil.Girth, intrat in minutul 30 al partidei, a fost lasat singur cu portarul Kobel, dupa o pasa inspirata a lui Schmidt, dar mingea trimisa de acesta, cu toata poarta goala in fata a nimerit doar stalpul din dreapta al portarului, dupa cum puteti vedea in imagini VIDEO pe acest link Stuttgart - Osnabruck s-a terminat pana la urma 0-0, iar gazdele raman pe 2 in clasament, loc de promovare directa in Bundesliga, cu 52 de puncte. Osnabruck e pe 13, cu 35 de puncte.Vezi si: