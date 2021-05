Un titular de la Dinamo a parasit echipa. Mesajul de la despartire si cui i-a multumit in mod special

"Dupa luni intense, dar si foarte fericite, a venit momentul sa ma despart de Dinamo , dar sunt multumit ca mi-am facut treaba si am lasat echipa in prima divizie. Aici m-am bucurat din nou de fotbal, chiar daca a fost greu fara fani", a scris jucatorul. El a multumit stafului, coechipierilor si in special lui Marius Nicolae, managerul sportiv, despre care a spus ca este "Monchi de Rumania".Raul Albentosa a semnat cu Dinamo la 1 aprilie, iar contractul sau era valabil pana la finalul acestui sezon.