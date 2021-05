Raul Rusescu l-a "urecheat" pe Mihai Stoica. Mesajul dur al fotbalistului: "Ai aruncat cu noroi, e prea mult"

Meme Stoica s-a aratat deranjat de modul total diferit in care Rusescu si colegii de la Clinceni si-au aparat sansele in esecurile cu CFR din play-off, comparativ cu egalul (2-2) smuls de ilfoveni contra echipei lui Gigi Becali "Nu am folosit pana acum aceasta pagina pentru un drept la replica si nu credeam ca o sa am motive sa o fac, dar tinand cont de ultimele postari si aparitii publice, am simtit nevoia sa scriu cateva randuri.Primul meu instinct a fost sa te sun si sa iti spun personal ce am de zis, dar tinand cont ca pentru tine spatiul si opinia publica sunt mai importante, am decis sa iti spun in acelasi stil.Tinand cont ca sub indrumarea ta am realizat prima mare surpriza din fotbalul romanesc, sub indrumarea ta am realizat a 2-a "remontada" istorica din epoca moderna a fotbalului romanesc, sub indrumarea ta am invins la Bucuresti campioana Europei in exercitiu, sub indrumarea ta am castigat dupa multi ani titlul, cu multe etape inainte de final, sub indrumarea ta am realizat tripla, sub indrumarea ta am realizat prietenii ce vor ramane indiferent de cursul vietii, pe scurt sub indrumarea ta m-am dezvoltat ca om si ca fotbalist, iar din lumea fotbalului tu esti persoana care ma cunoaste atat de bine si stie foarte bine ce inseamna pentru mine un meci de fotbal si faptul ca urasc sa pierd indiferent de activitatea pe care o practic.Si cu toate astea, din cauza unei executii lamentabile, sa faci insinuarile pe care le-ai facut si sa creezi un nor de indoiala asupra mea si asupra a tot ceea ce reprezint este prea mult.Te-am respectat tot timpul si o voi face si de acum incolo chiar daca, pentru a masca altceva, ai aruncat cu noroi intr-o persoana care a fost, este si va ramane asa cum ai cunoscut-o acum 15 ani: respectuoasa, timida, corecta si cu mare dragoste pentru sportul rege.Mai mult ca sigur, in anii ce urmeaza, din varii motive, nu voi mai imbraca tricoul ros-albastru, dar asta nu inseamna ca o sa-mi tradez trecutul si o sa lovesc in oamenii care au fost langa mine.Nu stiu unde ma duce viata si, poate, in viitor, o sa joc la o rivala a Stelei (Academica Clinceni nu este o rivala), repet: asta nu inseamna ca o sa-mi tradez trecutul si o sa lovesc in oamenii care au fost langa mine.Sunt mandru de ceea ce am realizat pana acum si sunt si mai mandru pentru ca am facut milioane de oameni fericiti (pe langa cei care umpleau stadionul pana la refuz).P.S.- eu sunt nasul- nu am nicio oferta si nicio promisiune de oferta de la vreo echipa din prima liga (da-mi contactul persoanei cu oferta de la CFR ca poate o sa am nevoie"