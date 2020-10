Atacantul Raul Rusescu s-a intors in Liga 1. Echipa cu care a semnat si cine l-a convins

Academica Clinceni e formatia care a anuntat luni transferul lui Rusescu, iar antrenorul ilfovenilor, Ilie Poenaru, a oferit detalii."Nu am fost eu factorul principal care a reusit sa-l convinga, trebuie sa recunosc asta. Anumiti jucatori din lotul nostru l-au convins, dar si anumiti oameni de la noi din conducere. Bineinteles ca si eu mi l-am dorit. Eu am cerut conducerii sa faca tot posibilul sa-l aduca pentru ca avem nevoie de un jucator ca Raul Rusescu. In momentul in care vorbim, nu cred ca poate sa joace un meci intreg, depinde de meciul in sine, depinde de cum se desfasoara meciul. Daca e un meci care are ritm si e un ritm foarte bun, nu cred ca el poate sa duca un meci", a declarat antrenorul Ilie Poenaru, conform news.ro.Rusescu, 32 de ani, a mai evoluat in cariera la Unirea Urziceni , Dunarea Giurgiu, CS Otopeni, Steaua FC Sevilla, Braga, Osmanlispor si FCSB.