Seara de cosmar pentru Roma, sansa lui Razvan Lucescu?

Si in campionat romanii stau prost, ocupand doar pozitia a saptea, departe de locurile de Champions League.In acest context, despartirea de antrenorul portughez Paulo Fonseca e iminenta.Fonseca e cel care l-a inlocuit pe Mircea Lucescu la Sahtior, fiind apoi chemat sa antreneze formatia romana.Lucescu nu e vreun mare fan al antrenorului portughez "I-am lasat banca tehnica lui Fonseca, dar nu ascund faptul ca m-a suparat comportamentul sau. Nici macar nu mi-a multumit pentru echipa minunata pe care a primit-o, pe care eu i-am lasat-o".Tot Lucescu senior a dezvaluit ca baiatul sau Razvan a avut mai multe discutii in trecut cu cei de la AS Roma si ca nu vede de ce ar fi mai prejos ca Paulo Fonseca.Ramane de vazut daca Lucescu junior mai e o optiune pentru Roma, in conditiile in care antrenorul de 52 de ani este in tratative si cu alte echipe din Italia, vorbindu-se de interesul Sampdoriei sau al Parmei.