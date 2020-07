Razboi FRF - LPF. "Sunt uimit de atacul lipsit de sens al presedintelui Razvan Burleanu, lansat impotriva Ligii"

"Intr-o perioada in care ar trebui sa fim ghidati de legea moderatiei in cadrul discursului public, raman uimit de atacul lipsit de sens al presedintelui FRF, Razvan Burleanu, lansat impotriva LPF si a celor 14 cluburi din Liga I, in cadrul Buletinului de Stiri de la Digi24 difuzat duminica seara, la ora 22:00.Mai jos gasiti dovada ca LPF a comunicat FRF inca din data de 4 iunie 2020 pozitia cluburilor din Liga I cu privire la scenariile aplicabile in situatia in care competitia nu se va relua sau va fi intrerupta.Totodata, in document se arata de ce convocarea unei Adunari Generale la acel moment nu ar fi fost oportuna, mai ales ca obiectivul setat initial impreuna cu cele 14 cluburi a fost acela de a depune toate eforturile pentru a finaliza competitia pe teren. De altfel, aceeasi pozitie a fost adoptata si de Bundesliga (liga profesionista din Germania), care la 28 mai 2020 a comunicat ca nu va stabili niciun regulament detaliat pentru situatia in care suspendarea competitiei devine inevitabila, tocmai pentru a nu afecta integritatea competitiei aflata in desfasurare.A mai spus Razvan Burleanu aseara ca FRF si LPF au abordat modalitati diferite de gestionare a crizei, vorbind totodata de diferenta intre solutiile propuse. Fara sa lungesc prea mult discutia, ii reamintesc domnului Burleanu ca LPF si cluburile din Liga I sunt singurele entitati din Romania care au urmat intocmai recomandarea facuta de UEFA , inca din 17 martie 2020, de a depune toate eforturile pentru a termina competitia interna in formatul programat initial.Cand vine vorba de cazurile de COVID-19, Razvan Burleanu tot arata cu degetul catre Liga I, dar bag de seama ca a uitat de cazurile de COVID-19 aparute in Liga a 2-a, precum si in cadrul corpului de arbitri , semn ca se impune o revizuire urgenta a regulilor din cadrul Protocolului medical al FRF si o responsabilizare mai mare a conducatorilor de cluburi si a arbitrilor de fotbal. Pentru a creste eficienta regulilor si a permite desfasurarea in bune conditii a editiei urmatoare de campionat , am propus deja public cateva idei:- testarea obligatorie a tuturor celor implicati in activitatea fotbalistica din 7 in 7 zile (inclusiv a arbitrilor);- introducerea sanctiunii pierderii jocului cu 3-0 de catre cluburile care vor avea, cu ocazia testarilor obligatorii, un caz confirmat de COVID-19. Sanctiunea se va aplica pentru toate meciurile programate in perioada in care clubul respectiv va face obiectul unei anchete epidemiologice.In final, ii reamintesc lui Razvan Burleanu ca LPF este gata sa puna la dispozitia FRF, cu titlu gratuit, o echipa de avocati pentru a sprijini Departamentul Juridic al FRF in redactarea unor regulamente clare, deoarece dorim ca in viitor sa fie evitate aparitia unor situatii litigioase decurgand din greselile existente in cadrul regulamentelor FRF.Pentru toate cele de mai sus, il rog inca o data amical pe Razvan Burleanu sa se abtina de la orice declaratii de natura sa afecteze imaginea Ligii I, mai ales in situatia in care acestea sunt eronate sau nu sunt sustinute de dovezi.Totodata, consider ca in aceste vremuri ar trebui sa fim cu totii uniti si mai responsabili", se arata intr-o declaratie a lui Stefan, publicata pe contul sau de Facebook Duminica, presedintele FRF, Razvan Burleanu, a declarat, la Digi 24, ca gruparile din Liga I ar trebui sa discute despre oprirea acestui sezon competitional sau cel putin a play-out-ului, deoarece nu se poate amana "la nesfarsit" sfarsitul campionatului."Am indoieli ca Liga I se mai poate termina pe teren protejand integritatea competitiei si sanatatea tuturor participantilor. Despaguburi, acestea ar putea fi suportate de LPF, daca sunt rezerve, prin imprumuturi sau direct de catre club. Cred ca cluburile de Liga I ar trebui sa discute despre oprirea acestui sezon competitional sau cel putin a play-out-ului.Altfel nu vom putea sa amanam la nesfarsit sfarsitul finalul acestui sezon competitional. Totodata, cluburile de Liga I ar trebui sa stabileasca si data de incheiere a acestui sezon, care a tot fost modificata si ce se intampla cu echipele care nu pot participa la jocuri. In acelasi timp, cluburile trebuie sa propuna si cand vor sa inceapa urmatorul sezon competitional, precum si ce format competitional doresc daca au de gand sa faca o asemenea propunere", a spus Burleanu, el precizand ca fotbalul romanesc este "in stare de urgenta" de la primul caz de coronavirus si ca masurile din protocolul sanitar nu au fost respectate.In scrisoarea trimisa, la 4 iunie, de LPF catre FRF, cu privire la modalitatea de stabilire a ierarhiei daca se opreste campionatul, se arata ca sase cluburi sustin intocmirea clasamentului final pe baza principiului puncte/meci, cinci grupari vor sa se tina cont de clasamentul la finalul sezonului regulat, doua sa nu retrogradeze nicio echipa si unul vrea ca decizia sa fie luata de Adunarea Generala a LPF.In ultima perioada, s-a constat o crestere alarmanta a cazurilor de infectare cu noul coronavirus la cateva cluburi din Liga I. Dinamo a confirmat, miercuri, 19 cazuri de infectare cu noul coronavirus in cadrul clubului, dintre care 18 jucatori La CFR au fost 26 de cazuri pozitive, intre care se afla si cel al antrenorul Dan Petrescu