Dinamovistii il ataca violent pe Pablo Cortacero: "E un golan din Spania. Trebuie sa plateasca pentru inselaciune"

Un suporter dinamovist a fost batut in hotelul lui Negoita de bodyguardul angajat de Cortacero, dupa ce i-a reprosat toate minciunile actionarului dinamovist.Fost ministru si membru in programul "Doar Dinamo Bucuresti", Andrei Gerea , a iesit la atac."Sa ajungi sa agresezi un fan al clubului? Au trecut de o linie rosie. Acesti oameni nu mai au ce cauta la Dinamo. In momentul in care un bodyguard al lui Cortacero a lovit acel fan, s-a terminat totul. I-o fi zgariat timpanul acel suporter, de asta s-a intamplat totul, nu?!Ne pot agresa bodyguarzii pe strada pentru ca ne spunem parerea? Ii era viata pusa in pericol lui Cortacero? Baietii aceia cu muschi si creier putin au lovit un actionar al clubului, n-au fost instruiti"", a spus Gerea la Digisport Fostul politician a continuat dezvalurile despre spanioli."Am inteles ca acesti impostori care sunt actionari la Dinamo au anuntat ca au trimis deja niste milioane de euro, de saptamana trecuta. E limpede, banii n-au ajuns.Aceasta marire de capital a fost facuta pe vorbe. Jucatorii pleaca, au anuntat deja. Dupa revelion, la revedere.De ce, ca se joaca de actionarul acest nesimtit (n.r. Cortacero)?E un golan din Spania, sa se intoarca de unde a venit. Sa predea actiunile, sa spuna ce bani a dat, de unde i-a avut. Sa-si ia banii inapoi si sa plece. Trebuie sa plateasca legal pentru tot ce a facut, pentru inselaciune", a spus Gerea la Digisport.Suporteri dinamovisti promit razbunare dupa deciziile lui Cortacero din Consiliul de Administratie si dupa bataia suferita de fanul din programul DDB.CITESTE SI: