Varianta surpriza pentru Razvan Burleanu, avansata de Mircea Lucescu

O recunoaste chiar Mircea Lucescu , care avanseaza o propunere surpriza pentru Burleanu. "Este un foarte bun administrator. L-as fi pus ministrul Sportului! E bun ca administrator si va creste! Are relatii la FIFA si UEFA . Acum, depinde ce va aduce pentru fotbalul romanesc si ce va reusi sa faca. Mircea Sandu a facut ceva, adus o finala de Europa League, Campionatul European! Dar nu vreau sa discut mai mult pentru ca nu stiu ce se intampla la FRF ", a spus Mircea Lucescu la "Digi Sport Special".Razvan Burleanu a castigat in 2014 primul mandat de presedinte al FRF, iar in 2018 a fost reconfirmat in functie.El a fost ales de curand in consiliul FIFA, ceea ce ii ofera conducatorului FRF si statutul de membru al Comitetului Executiv UEFA. Burleanu devine astfel primul roman care ocupa aceasta functie de la afilierea Federatiei Romane de Fotbal la forul suprem al fotbalului, in 1923.