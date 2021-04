Presedintele Razvan Burleanu intervine in scandalul cu Superliga europeana: "Nu cred ca va avea succes"

"Ma bucura faptul ca am vazut ca UEFA FIFA , cele trei federatii nationale, din Anglia, Italia si Spania, impreuna cu cele trei ligi profesioniste din aceste tari impartasesc acelasi punct de vedere si anume ca aceasta competitie poate sa distruga modelul european al sportului, care este bazat pe un sistem de retrogradare-promovare si totodata pe principiul solidaritatii.Din punctul meu de vedere, cluburile care vor face pasul spre aceasta competitie au interese exclusiv financiare si nu sunt absolut deloc interesate de pasiunea suporterilor, de investitiile in propriile academii, altfel spus trateaza echipele de fotbal - si ma refer acum la actionariatul acestor cluburi - doar ca un produs de entertainment.Si o sa intelegem de ce cele mai multe dintre cluburile care fac parte din acest grup in momentul de fata, din cele 12, sunt detinute de capital american. Prin urmare, nu cred ca pe termen mediu si lung o asemena competitie poate sa aiba succes, mai ales ca atat UEFA, FIFA, cat si cele trei asociatii nationale si ligile din tarile respective au avut o pozitie ferma: orice club care va participa in aceasta competitie va fi exclus, atat din competitiile europene, cat si din competitiile interne", a declarat Burleanu, la Europa FM.Proiectul Superligii europene a fost anuntat oficial, duminica seara, printr-un comunicat oficial al cluburilor fondatoare."Douasprezece dintre cele mai importante cluburi europene anunta ca au ajuns la un acord pentru crearea unei noi competitii, Super Liga, guvernata de gruparile sale sale fondatoare. Cluburile fondatoare spera sa se angajeze in discutii cu UEFA si FIFA pentru a gasi cele mai bune solutii pentru noua liga si pentru fotbal in ansamblu", se arata in comunicat.Presedintele acestui grup este Florentino Perez , conducatorul de la Real Madrid