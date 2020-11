Razvan Burleanu anunta ca va candida la Consiliul FIFA. E o premiera pentru Romania

Conform news.ro, Consiliul FIFA este condus de presedintele forului mondial, Gianni Infantino , si este alcatuit din 36 de reprezentanti ai confederatiilor continentale.Razvan Burleanu candideaza pentru un mandat de 4 ani in cadrul celei mai importante organizatii fotbalistice internationale, iar obtinerea acestuia aduce si pozitia de membru al Comitetului Executiv UEFA. Candidatura este o premiera pentru Romania, de la afilierea FRF la FIFA in 1923 pana azi.Presedintele FRF conduce din 2017 grupul de lucru UEFA-Uniunea Europeana, iar anul trecut a fost numit de UEFA in grupul de lucru dedicat strategiei comerciale pentru competitiile la nivel de echipe nationale.Este din 2019 presedintele Comisiei Media UEFA, functie in care a fost numit dupa activitatea de prim-vicepresedinte al Comisiei de Marketing UEFA."Am fost incurajat de alti presedinti de federatii din Europa sa candidez. Un succes in aceste alegeri ne va oferi posibilitatea de a intelege fotbalul la nivel global si apoi sa le transpun la nivel european si national", a declarat Burleanu.UEFA are 9 reprezentanti in Consiliul FIFA, presedintele UEFA fiind membru de drept (Aleksander Ceferin - Slovenia). Totodata, Statutul FIFA impune un membru din spatiul britanic (urmeaza sa fie desemnat) si o reprezentanta pentru fiecare confederatie continentala (Evelina Christillin - Italia, al carei mandat expira in 2021).In 2021 expira mandatul a 4 din ceilalti 6 membri care reprezinta Europa. Acestia sunt Fernando Gomes (Portugalia), Alexey Sorokin (Rusia), Georgios Koumas (Cipru) si Dejan Savicevic (Muntenegru). Alti doi membri sunt Noel Le Graet (Franta) si Sandor Csanyi (Ungaria).Termenul limita pentru depunerea candidaturilor este 2 decembrie 2020. Toti cei 4 membri ale caror mandate expira in 2021 isi pot depune candidatura pentru un nou mandat.Citeste si: E oficial: Dan Petrescu nu mai e antrenorul campioanei CFR Cluj. Conditiile in care s-a semnat rezilierea contractului