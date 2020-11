Razvan Lucescu, dupa ce a scapat de Covid: "A fost o perioada grea si urata, 12 zile de chin mare"

Conform news.ro, intrebat daca inca este pozitiv cu Coronavirus, el a raspuns ca inca nu stie."A fost o perioada grea, urata, grea. Am avut noroc ca n-am ajuns la spital, dar au fost 12 zile de chin mare. Aici protocolul spune ca dupa zece zile, chiar daca esti pozitiv, poti sa iesi din casa si sa mergi la antrenament. Nu am fost intr-o stare fantastica, dar era aceasta finala. Nu stiu daca sunt pozitiv acum, dar simptomele au disparut si astazi a fost prima zi in care am simtit energia pe care ti-o da viata cand esti sanatos", a spus Lucescu.Al Hilal a castigat sambata Cupa Regelui Arabiei Saudite, invingand in finala Al Nassr, scor 2-1.Citeste si: Perchezitii la casa si la clinica medicului care l-a operat pe Maradona. Cei doi s-au certat cu cateva zile inainte de deces