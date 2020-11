Inca un trofeu pentru Razvan Lucescu in Arabia Saudita. Antrenorul roman a revenit pe banca dupa ce a fost infectat cu Covid

Conform news.ro, invingatorii au marcat prin Jang Hyun-Soo '10 si Gomis '42 (penalty). Pentru Al Nassr a inscris Yahya, in minutul 71.Al Hilal a castigat in acest an si campionatul Arabiei Saudite, Razvan Lucescu trecandu-si astfel in palmares al treilea trofeu cu echipa saudita, adaugand aici si succesul din Liga Campionilor Asiei, in 2019.Citeste si: Cosmin Contra, la ultimul meci pentru Dinamo. Patronul Cortacero anunta noul antrenor al "cainilor"