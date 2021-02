Arabii anunta destituirea lui Razvan Lucescu de la Al Hilal

Lucescu Jr. avea o singura victorie in ultimele opt partide oficiale, dupa ce echipa sa a pierdut pe teren propriu, 2-3 cu Abha, infrangere venita in minutul 97 Aceasta a venit la cateva zile dupa ce Al Hilal fusese surclasata in Supercupa Arabiei Saudite, 0-3 cu Al Nasr.Sub conducerea lui Razvan, Al Hilal a castigat campionatul, cupa si Liga Campionilor Asiei.Succesorul sau ar urma sa fie Sami Al-Jaber, o glorie locala care a evoluat intre 1989 si 2007 pentru Al Hilal, tehnician cerut insistent de fani.CITESTE si