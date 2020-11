Razvan Lucescu castiga si din carantina. Echipa sa si-a invins marea rivala din Riad

Conform news.ro, golurile au fost marcate de Gomis (penalty), in minutul 60 si Al Shehri '90+9. Cele doua mari rivale din Riad si-au disputat sezonul trecut titlul de campioana, castigat in cele din urma de echipa lui Lucescu.La 16 noiembrie, clubul saudit a anuntat ca tehnicianul Razvan Lucescu a fost testat pozitiv cu noul coronavirus si este in carantina.Citeste si: VIDEO Silviu Lung junior a plans de durere in Turcia. Portarul roman fost cel mai bun jucator contra lui Galatasaray, dar a iesit accidentat