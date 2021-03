"Momentan sunt in vacanta, in Maldive, cu familia. Aveam nevoie de o perioada in care sa fiu linistit. Vom vedea pe viitor ce va fi, ce urmeaza pentru mine", a marturisit antrenorul de 52 de ani pentru playsport.ro.In ceea ce priveste viitoarea sa destinatie fotbalistica, Razvan Lucescu nu a vrut sa dezvaluie nimic."Acum nu pot sa va spun nimic pentru ca nu ma gandesc la asta. Nu stiu unde voi antrena in viitor. Deocamdata sunt in vacanta. Asta e cel mai important", a mai spus Lucescu jr.