Ce spune Razvan Lucescu despre posibilitatea de a antrena Parma

"Nu a existat niciun contact cu cineva de la Parma. E adevarat, am fost la Milano saptamana trecuta, insa doar pentru a ma intalni cu un prieten. Singurul lucru pe care il pot spune este ca, pentru un tehnician, sa antrenezi in Italia este un vis, e cea mai importanta tara in ceea ce priveste pregatirea antrenorilor", a declarat Razvan Lucescu, pentru Parma Live, citat de digisport.ro Fostul selectioner are oferte si din Grecia, acolo unde a antrenat cu succes la Xanthi si pe PAOK Salonic.