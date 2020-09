Razvan Lucescu, antrenor in Bundesliga? Tehnicianul roman, la un pas de lovitura carierei

Conform prosport.ro, Razvan Lucescu a intrat in atentia clubului Schalke 04, care si-a demis antrenorul dupa usturatorul 0-8 cu Bayern.Numele lui Lucescu junior a fost avansat sefilor gruparii din Gelsenkirchen de un impresar cu puternice relatii in Bundesliga, Franjo Vranjkovic."Schalke e un club al poporului, al oamenilor, ca si PAOK Salonic, si e foarte dificil de gestionat. De aceea am avut ideea de a-l intreba pe Razvan Lucescu daca l-as putea propune la FC Schalke. Domnul Lucescu a fost de acord", a declarat agentul, precizand ca o decizie definitiva va fi luata in zilele urmatoare.