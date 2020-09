Fara 15 jucatori infectati cu coronavirus, Razvan Lucescu si-a calificat echipa in optimile Ligii Campionilor

In urma acestui rezultat, Al-Hilal a obtinut calificarea matematica, de pe primul loc in grupa, in faza eliminatorie a competitiei pe care a castigat-o anul trecut. In optimi, Al-Hilal va juca sambata impotriva formatiei care se va clasa pe locul al doilea in Grupa A.In meciul cu Shahr Kodro, din echipa saudita au lipsit 15 jucatori testati pozitiv cu noul coronavirus. Clubul lui Razvan Lucescu a cerut amanarea partidei, dar a fost refuzat.Potrivit AFP, Al-Hilal a precizat pe Twitter ca a "cerut Confederatiei Asiatice de Fotbal sa amane" meciul impotriva iranienilor de la Shahr Khodro, dupa efectuarea unor teste care au aratat ca "zece membri ai delegatiei au fost infectati", ridicand numarul total de jucatori testati pozitiv la 15. Printre acestia, s-au numarat atacantul francez Bafetimbi Gomis si mijlocasul italian Sebastian Giovinco. Dar cererea sauditilor a fost respinsa.Conform regulilor AFC, campioana Asiei en titre a putut juca deoarece 14 dintre jucatorii sai erau disponibili, inclusiv doi portari.