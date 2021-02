Alerta la clubul lui Razvan Marin. Un fost international italian, implicat intr-un accident teribil. Masina a fost facuta praf - FOTO

Potrivit corriere.it, accidentul a avut loc pe o sosea din Selargius. Fostul jucator al nationalei Italiei (Cossu a fost in lotul pentru Cupa Mondiala 2010) a pierdut controlul masinii sale, care a iesit initial de pe carosabil, dupa care a revenit, s-a rasturnat de cateva ori si s-a ciocnit la final de o bariera. Jucatorul ar fi fost proiectat in afara masinii.Cossu, in varsta de 40 de ani, este in stare critica, dar stabila, la spitalul din Cagliari, dupa ce a suferit mai multe fracturi si un traumatism toracic. Prognosticul in cazul sau este rezervat.Citeste si: