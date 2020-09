Razvan Marin i-a cucerit pe italieni de la primul meci. "O afacere extraordinara pentru Cagliari"

Plecat de la Ajax sub forma de imprumut cu obligatia de cumparare, Razvan Marin se afla in fata unui nou inceput in campionatul Italiei. Pana la primele meciuri oficiale din Serie A (sezonul incepe la 20 septembrie), Marin si coechipierii sai se afla in perioada de pregatire si de partide amicale.Astfel, in confruntarea cu Olbia (1-0 pentru Cagliari), mijlocasul roman a fost introdus dupa pauza, la scorul de 0-0, si a luminat evolutia sarzilor. "Ce prezenta frumoasa! Razvan Marin s-a adaptat perfect in sistemul de joc. A dat pase precise, a coborat intre mijlocasi si a fost aplaudat. Pe scurt, o afacere extraordinara pentru Cagliari", au scris jurnalistii de la centotrentuno.com.