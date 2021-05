Propunere neasteptata pentru Razvan Marin. Cine e tenismena care l-a provocat la un meci: "L-as invata sa joace"

Si-a descoperit un nou hobby in pandemie

Tania Plaian este de un an la Cagliari, legitimata la clubul Quattro Mori, cu care a participat la ETTU Tamaneftegas Europe's Cup."Imi place Italia, ma simt bine, ma inteleg foarte bine cu toata lumea, Liga este buna, am castigat 12 meciuri si am pierdut doar 4, deci am obtinut rezultate bune", spune Tania Plaian, campioana europeana la cadete, locul 2 in Europa la juniori, componenta a nationalei U21 de tenis de masa a Romaniei.Pasionata si de tenis de camp si fotbal, Tania este dornica sa faca un schimb de experienta cu fotbalistul Razvan Marin , care a reusit sa ramana in Serie A cu echipa sa, Cagliari."Imi place mult fotbalul si tenisul. Novak Djokovic este idolul meu, dar nu am nici o treaba cu acest sport, nu ma pricep deloc. La fotbal ma pricep mai bine, ma uit la Serie A, Primera Division, Europa League, Champions League. Il urmaresc pe Razvan Marin, am urmarit mare parte a partidelor echipei sale, in ultimul meci vazut de mine a si marcat. As vrea sa-l intalnesc, l-as invata tenis de masa", marturiseste Tania.Tania a resimtit din plin pandemia de coronavirus, mai ales ca doua luni nu s-a putut atinge de masa de tenis."Sunt foarte activa, am multa energie, nu am stiut cum sa o consum in pandemie, am incercat sa fac exercitii fizice, nu am putut sa-mi pun masa in casa, dar am alergat si m-am axat pe latura fizica. Am stat doua luni fara tenis de masa si mi-a luat cinci luni sa revin la jocul normal, nu sa si progresez. Acum m-am obisnuit cu situatia, am facut peste 50 de teste, mai multe chiar, dar nu imi plac deloc", a precizat sportiva.Campioana la tenis de masa a vazut si partea plina a paharului si a incercat sa faca lucruri pe care, in mod normal, nu are timp sa le incerce. Asa si-a descoperit pasiunea pentru arta culinara."Am inceput sa gatesc, alte hobby-uri nu am gasit. Am facut paste, dulciuri, le-am dat fetelor de la echipa lava cake", a adaugat romanca.Tania a cucerit sute de medalii si trofeeCu toate ca a inceput tenisul de masa relativ tarziu, la noua ani, pana in prezent, Tania are un palmares de exceptie. A castigat medalia de aur la Campionatul European de cadeti, in proba de dublu feminin, locul 2 pe echipe la Campionatul European de Juniori, locul 2 in proba de simplu, locul 3 pe echipe si locul 3 in proba de dublu feminin, la Campionatul European de la Cluj din 2018, locul 3 in proba de simplu feminin in 2019, la Campionatul European U21.Este ocupanta locului 2 in Top 10 Europa la Juniori in 2019. A terminat prima in Top 10 Europa Juniori in 2019. Mai are in palmares locul 3 pe echipe in 2017, la Campionatul Mondial de Juniori. In 2018 a castigat locul 1 in proba de simplu, dublu, dublu mixt la Campionatul National. In 2018 si 2019, locul 2 in proba de dublu feminin la Campionatul National de seniori, locul 3 in Superliga Nationala in 2019 si 2020 in proba de echipe la seniori.