Competitie inedita la care va participa Razvan Rat, fostul capitan al echipei nationale

Dincolo de fotbal, Rat este pasionat si de tenis, astfel ca a acceptat sa participle la o competitive de traditie care se va desfasura in weekend la Curtea de Arges.El va fi vedeta celei de-a saptea editie a Press Cup Dr. Oetker, un turneu la care au mai participat in trecut Alina Dumitru, Ana Maria Popescu (Branza), Ilie Nastase , Iosif Rotariu impreuna cu Kassandra, Marian Dragulescu , actorul Victor Yila, cantaretul Peter Pop ori regretatul Ilie Barbulescu, castigator al CCE cu Steaua in 1986."Press Cup Dr.Oetker, care deja a devenit o traditie, da tonul competitiilor internationale de mare anvergura gazduite si in aceasta vara la Tenis Club din Curtea de Arges. Anul acesta organizam un turneu Futures pentru baieti - Vitality Open Tour ITF Seniori, cu premii de 15.000 de euro, U16 Tennis Europe - Arges Cup si Trofeul ' Victor Hanescu '. Dr. Oetker este singurul partener in toate competitiile internationale importante, incepand de la turneele destinate copiilor, pana la Fed Cup, Cupa Davis sau turneul WTA, iar acest lucru se reflecta in rezultatele exceptionale internationale de acum ale romanilor", a declarat Ioan Cozma, directorul general Dr. Oetker Romania, conform sportmagazin.ro. Prezenta lui Rat nu este intamplatoare, el practicand de ceva timp, la nivel de hobby, tenisul de camp. "Deja joc tenis cu alti fosti fotbalisti, printre care Daniel Nicolae si Vasile Maftei. Roti stiu ca e foarte bun si la tenis cu piciorul, nu doar la cel de camp. Eu nu ma consider asa bun, dar invat. Oricum, ii invit pe toti fostii mei colegi sa jucam la baza mea din Parcul Moghioros. Poate facem chiar o competitie", a declarat Razvan Rat in cadrul emisiunii Business Philosophy moderata de Romeo Chiriac