Razvan Rat are o provocare speciala pentru fostii sai colegi de la nationala

Rat, care va implini 40 de ani in luna mai, s-a retras din activitate in 2018 si acum se bucura de viata de familie, insa nu poate sta departe de sport.Dincolo de fotbal, el are o alta mare pasiune, si anume tenisul. Nu e singurul, pentru ca Adrian Ilie, Catalin Lita, Iosif Rotariu, Marius Nicolae, Cosmin Contra Cristi Chivu , Daniel Niculae si multi altii au fost atinsi de acelasi microb. Inclusiv Gica Hagi "Deja joc tenis cu alti fosti fotbalisti, printre care Daniel Nicolae si Vasile Maftei. Roti stiu ca e foarte bun si la tenis cu piciorul, nu doar la cel de camp. Eu nu ma consider asa bun, dar invat. Oricum, ii invit pe toti fostii mei colegi sa jucam la baza mea din Parcul Moghioros. Poate facem chiar o competitie", a declarat Razvan Rat in cadrul emisiunii Business Philosophy moderata de Romeo Chiriac.CITESTE SI: