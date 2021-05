Ce super masina de sute de mii de euro si-a luat Razvan Rat la implinirea varstei de 40 de ani VIDEO

Fostul jucator al lui Sahtior Donetk a implinit 40 de ani si si-a facut un cadou special.Rat si-a cumparat o super masina, Ferrari 488 Pista Spider, pentru care a platit nu mai putin de 350 000 de dolari.Cu 720 de cai putere, bolidul poate atinge o viteza maxima de 340 de kilometri / ora si ajunge la 100 de kilometri / ora in doar 2,8 secunde. Fobalistul si a etalat deja masina pe strazile din Bucuresti.Cu o avere de peste 20 de milioane de euro, bani castigati din fotbal in cei 15 ani jucati in strainatate, Razvan Rat nu a simtit prea mult la buzunar cei 350 000 platiti pe aceasta masina.