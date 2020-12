A murit un cunoscut comentator sportiv, rapus de COVID - 19

Comentator sportiv la Radio Romania Actualitati, Tomescu era in perioada de refacere, insa a suferit complicatii si joi noaptea a decedat.El fusese internat in urma cu o saptamana la spitalul Municipal din Bucuresti, dupa ce a fost infectat cu virusul SARS- COV-2.Razvan Tomescu era singura persoana din cadrul postului public de radio, care a relatat de la opt editii ale Jocurilor Olimpice.CITESTE SI: Unul dintre cei mai mari fotbalisti romani, dat afara din casa in SUA si lasat pe strada. "Vreau sa mor in Romania"