Reactia de furie a tatalui lui Neymar dupa accidentarea grava a fotbalistului de la PSG: "Pana cand?"

"Pana cand? Am vorbit atat de mult despre asta, am subliniat atat de mult acest exces de violenta! De ce nu opresti de la inceput, la primul, de ce sa astepti 7, 8, 9 faulturi? Pana cand? Trebuie sa ne uitam la VAR pentru a vedea ca aceasta este o eliminare? Avem nevoie de VAR pentru a vedea o interventie atat de violenta? Trebuie cineva sa fie ranit pentru a actiona cu onestitate? Nu luam masurile necesare pe tot parcursul meciului, timp in care Neymar a suferit traditionalele zeci de faulturi, mereu violente. Asta incurajeaza astfel de jucatori si de atitudini. Continuam si fotbalul va pierde foarte mult... Pana cand victima va fi de vina? Depinde de cine controleaza jocul, de cine are oportunitatea sa protejeze... ahhh ... Ce putem face? Dumnezeu sa aiba grija de tine", a scris Neymar sr., pe Instagram, potrivit lequipe.fr.In prelungirile meciului de la Paris, castigat de Lyon cu 1-0, Neymar a fost faultat de Thiago Mendes, atacantul gazdelor parasind terenul pe targa, cu dureri la glezna stanga si cu ochii in lacrimi.Mendes a primit initial cartonasul galben, dar dupa ce arbitrul Benoit Bastien, care a condus si meciul Young Boys Berna - CFR Cluj , a revazut faza cu ajutorul VAR, mijlocasul a fost eliminat, in minutul 90+8.Mendes si-a cerut scuze pe Instagram dupa meci: "Se intampla greseli. Dar sunt aici pentru a-i cere sincer iertare lui Neymar!"Atacantul echipei pariziene va fi supus, luni, unor investigatii amanuntite pentru a se stabili gravitatea accidentarii suferite.