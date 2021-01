Reactie ironica a lui Sorin Cartu, presedintele echipei CSU Craiova: "A fost alta zapada, e diferit. Asta e romaneasca"

Pe o ninsoare sustinuta, terenul stadionului oltenilor a fost acoperit de zapada in prima repriza a meciului de marti, apoi la pauza a intervenit un utilaj si a curatat terenul. Cartu spune ca nu intelege de ce nu s-a intervenit inainte de meci pentru indepartarea zapezii.In comparatie, la Madrid, unde a nins mult in ultimele zile, gazonul Stadionului Wanda Metropolitano, care a gazduit marti seara meciul Atletico Madrid FC Sevilla arata impecabil."Ceea ce s-a facut repriza a doua trebuia sa facem la inceputul meciului. Eu nu am inteles. Adica masinuta aia de unde a aparut la pauza si nu a aparut inainte? La pauza, s-a luat de pe teren toata zapada cu o masinuta. Jocul nostru a fost diferit in prima repriza, s-a jucat altfel de fotbal, fata de repriza a doua, cand s-a pus mingea jos, s-au incercat combinatii si din partea noastra si din partea lor. Nu am inteles. Nu stiu cine trebuia... Noi organizam, dar trebuia dispozitie de la stapanii stadionului, care stiu ce au la dispozitie", a declarat Cirtu."Am vazut si eu stadioane in strainatate, cand ninge e verde. Toti ne-am mirat. Nu am inteles, la 55 de milioane cred ca poate sa ninga oricat ar ninge si terenul trebuie sa fie verde. Asa ma gandesc. De ce nu a fost de la inceput masinuta?", s-a intrebat Cartu."A fost alta zapada, e diferit. E zapada spaniola si asta e romaneasca", a declarat oficialul Craiovei la Telekom Sport dupa ce i s-au aratat imagini de pe stadionul echipei Atletico Madrid.CS Universitatea Craiova a terminat la egalitate, scor 0-0, meciul disputat, marti, pe teren propriu, cu Sepsi Sfantu Gheorghe, in etapa a XVI-a a Ligii I, prima a returului.Citeste si: FOTO Cea mai frumoasa jurnalista de sport are un nou iubit. Cine e actorul celebru care a cucerit-o