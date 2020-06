Reactii dupa Astra- FCSB 3-2, Vintila: " Daca vom juca asa, vom avea probleme si cu locul de cupe europene"

Ziare.

"Am inceput foarte prost, au avut multe ocazii, dar am reusit sa revenim.Incercam cu totii sa ne revenim dupa aceasta pandemie.Suntem dezamagiti ca nu putem juca in Europa. Nu avem ce pierde, trebuie sa jucam fiecare meci la victorie.La cum am inceput, nu credeam ca vom castiga. Sunt destule probleme la club.S-au promis multe la Astra, dar nu prea s-au tinut de cuvant", a spus Budescu la DigisportVintila nu se mai gandeste la titlu, FCSB e la 9 puncte de CFR."Am facut multe greseli elementare, lucruri simple. Sunt dezamagit ca am avut jocul in mana si am pierdut.Toata lumea este in culpa pentru aceasta infrangere. Este o culpa comuna.Platim tribut lipsei de personalitate din fata portii. Daca vom juca asa, vom avea probleme si cu locul de cupe europene",a spus antrenorul FCSB-ului.