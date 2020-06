Reactii dupa Astra Giurgiu-Gaz Metan Medias 0-0. Tamas: "In seara aceasta mi-am terminat contractul cu Astra Giurgiu. Nu am semnat prelungirea cu un an, doi, asa cum s-a speculat"

Ziare.

com

Declarat omul meciului de la Giurgiu, Sergiu Bus a fost cel mai bun si la declaratii: "Cel mai mare e antrenorul nostru, nici nu ne cunoaste bine si a luat un punct. Bravo lui".Suparat ca nu au invins pe Gaz Metan Medias, dupa ce au jucat o repriza intreaga cu un om in plus, din cauza eliminarii lui Cardoso, Gabi Tamas a rabufnit la finalul meciului. "Pacat ca nu am castigat, puteam sa fim pe locul doi dupa acest meci. Dupa acest meci eu mi am terminat contractul cu Astra Giurgiu . Nu am semnat prelungirea contractului asa cum s-a speculat", a spus fundasul la Digisport.