Reactii dupa Botosani - Astra 0-0 : "Au fost defensivi rau. Am mai vazut asa in anii 2000, cu autobaza si autogara"

"Cred ca este un rezultat corect, echitabil. S-au impartit punctele egal. Se simte oboseala.Nu este simplu de joc, este si sfarsit de sezon.Vreau sa-i felicit pe baieti pentru sacrificiu.Obiectivul pe care ni-l dorim este sa terminam in primele trei locuri.Cred ca si campionatul si locul trei se vor juca pana in ultima etapa Ma bucur ca nu ne intoarcem cu mana goala de la Botosani", a spus antrenorul Astrei, Bogdan Andone.Croitoru de la Botosani este suparat ca a intalnit o echipa super defensiva."Sunt foarte suparat pentru acest egal. Practic, Astra a avut in teren doi jucatori ofensivi.In rest numai defensivi. Am mai vazut asa in anii 2000, cu autobaza si cu autogara.Au venit aici sa nu piarda. Eu unul in viata mea nu as putea sa fac asa ceva.Portarul meu in a doua repriza avea manusile la uscat.Sunt mult mai fericit cu echipe care vor sa joace fotbal, care vor sa castige.Ne dorim sa facem meciul vietii cu Craiova, cu CFR si cu Medias. Am intalnit o echipa foarte bine organizata defensiva", a spus antrenorul Botosaniul, Marius Croitoru la Digisport.