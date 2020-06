Reactii dupa Clinceni-Chindia 1-0. Moldovan: "Am ales gresit niste elemente" Poenaru: "Castigam italieneste. Avem salarii neplatite de trei luni"

Ziare.

"A fost destul de complicat, nici noi nu am fost inspirati. Am pierdut trei puncte importante cu o contracandita.Trebuie sa jucam pana la capat, sa ne trezim, sa luam punct cu Iasiul.Toate meciurile sunt vitale. Nu am fost inspirat sa aleg niste elemente.Trebuie sa gestionam bine aceste meciuri , toti jucatori sa fie pregatiti", a spus antrenorul Chindiei la DigiSport.Problemele financiare de la Clinceni nu i-a afectat pe jucatorii lui Ilie Poenaru, au batut pe Chindia cu 1-0."Ne-am atins scopul si am luat trei puncte. Eu sunt pretentios, vreau si puncte si joc, dar scopul scuza mijloacele.Este o presiune, de aceea apar si mici greseli. Este important ca de doua etape nu primim gol.Castigam italieneste. Am castigat un meci, dar mai este mult pana departe, nu trebuie sa ne imbatam cu apa rece.Sunt intarzieri salariale de trei luni la noi. Avem o conducere serioasa care nu minte. Am avut o prima pentru meciul impotriva Chindiei", a spus antrenorul ilfovenilor la Digisport.