Reactii dupa Dinamo - Botosani 1-1. Contra: "Mi s-a parut un arbitraj smecheresc"

"Mi s-a parut un arbitraj smecheresc, dar toti avem zile mai putin bune. Dar, s-a vazut o alta fata al lui Dinamo, calitatea jucatorilor, cred ca nu am facut achizitii care nu aduc plus valoare.Stiam ce calitati are Borja Valle, el inca nu este pregatit suta la suta. Voi mai aduce jucatori de care vom mai avea nevoie. Toti jucatorii vor avea contractele marite, imbunatatite, In doi ani de zile, sper ca Dinamo sa fie candidata serioasa la titlu", a declarat Contra la Digisport.Formatia Dinamo a incheiat la egalitate, scor 1-1 (0-1), meciul sustinut, vineri, pe teren propriu, in compania echipei FC Botosani, in etapa a III-a a Ligii I.Pentru Dinamo a marcat Borja, in minutul 48, in timp ce FC Botosani a punctat prin autogolul lui Isma Lopez, din minutul 37.Meciul a fost arbitrat de Marius Avram.