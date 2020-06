Reactii dupa Iasi-Clinceni 0-1. Rednic, atac la Hagi: "Sa respecte competitia. Nu ma asteptam sa schimbe chiar toata echipa"

Ziare.

"A fost o dominare categorica a Iasiului, dar faza defensiva am facut-o foarte bine.Nu am avut jocul pe care trebuie sa-l avem, dar pana la urma cele trei puncte sunt importante.La golul lui Achim nu am avut cea mai buna finalizare, dar am avut si sansa. Este un moral bun inaintea meciului cu Chindia.Sunt multumit de victorie", a spus Ilie Poenaru, antrenorul Cliceniului, dupa meci la Digisport.Iesenii spera sa se salveze la finalul sezonului de playout."Nu mai avem nimic de pierdut, mai jos nu mai putem sa coboram.Tarnovanu trebuie sa fie mult mai concentrat, pleaca la o echipa mare. Nu trebuia sa pierdem cu Clinceniul", a delarat Frasinescu.Rednic este suparat pe Hagi, dupa ce a schimbat toata echipa Viitorului pentru meciul impotriva Chindiei, pierdut de constanteni cu 1-2.Dambovitenii lupta cu Poli Iasi pentru salvarea de la retrogradare."Am fi meritat sa inscriem cel putin un gol. Nu am vazut golul, ei au avut un portar foarte bun. Tarnovanu e tanar si eu am fost la fel, la meciul de debut in prima liga mi-am dat autogol.Trebuie sa ne salvam, am incredere in jucatori Nu vreau sa vorbesc de meciul Viitorului. Ca sa cresti jucatori tineri, e nevoie sa ai si jucatori cu experienta in teren. Toate echipele trebuie sa respecte competitia", a spus Rednic la Digisport.