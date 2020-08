Reactii dupa Inter- Sahtior 5-0: "Am aratat ca Inter este pregatita pentru lucruri mari"

"A fost o seara incredibila. De foarte mult timp nu am jucat un astfel de meci. Am aratat ca Inter este pregatita pentru lucruri mari.Sunt incantat pentru echipa, ca a jucat bine, a aratat personalitate si devenim mai buni de la meci la meci. In plan personal, sunt multumit pentru ca astept nasterea primului meu copil, dedic victoria familiei mele, care ma iubeste si ma sustine. Aum ne vom odihni si speram ca totul va merge bine in finala cu FC Sevilla", a declarat Lautaro Martinez.Formatia Internazionale Milano s-a calificat in finala Europa League, dupa ce a invins, luni, la Dusseldorf, cu scorul de 5-0 (1-0), echipa Sahtior Donetk, in semifinalele competitiei.Golurile au fost marcate de Lautaro Martinez '19, 74, D'Ambrosio '64 si Lukaku '78, '84.In finala, vineri, la Koln, Inter Milano va evolua contra echipei FC Sevilla