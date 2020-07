Reactii dupa Medias - Craiova 1-2 "Nu avem voie sa injuram, sa ne imbratisam, ce avem voie in Romania? Sa fim mintiti, sa fim neplatiti?"

"Este important ca am castigat si nu era usor.Am ratat mult si asta ma ingrijoreaza.In general nu am facut un meci frumos, dar sunteam la a patra victorie.Jucam fara spectatori si asta nu e bine", a spus antrenorul Craiovei, Cristiano Bergodi la DigisportEliminat pentru injurii adresate arbitrului asistent, Sergiu Bus regreta gestul facut in timpul meciului."Imi cer scuze echipei, arbitrilor. Am spus ceva ce nu trebuia sa zic. Am luat 3000 de lei in patru luni.Nu avem voie sa injuram, sa ne imbratisam, ce avem voie in Romania? Sa fim mintiti, sa fim neplatiti?",a spus Bus la Digisport.