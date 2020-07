Reactii dupa Mioveni - Rapid 0-0. Alexa: "Am pierdut doua puncte mari"/ Niculescu: "Arbitrul ne-a taiat elanul"

"Am dominat Mioveniul, am ratat ocazii mari.Echipa a avut dinamica, a avut situatii, ultima decizie a fost gresita.Sunt doua puncte mari pierdute de Rapid Rapidul a aratat bine spre foarte bine. Trebuie sa le ridic moralul pana la meciul cu Petrolul, sa le dau incredere", a spus antrenorul Rapiului, Dan Alexa la Digisport. Claudiu Niculescu da vina pe arbiraj dupa egalul cu Rapid."Conteaza mai putin daca e un punct castigat sau doua pierdute. A fost un meci dificil.Mi s-a parut extrem de usor cartonasul rosu la Raul Costin. Arbitrul ne-a taiat elanul. Cu putin noroc am fi reusit sa castigam cele trei puncte, chiar daca era nedrept.Mi-as dori ca in aceste meciuri arbitrajele sa nu influenteze rezultatele finale",a aspus tehnicianul Mioveniului dupa meci.