S-a terminat 0-0 si rapidistii au dat vina pe arbitraj."E maxim ce se putea obtine, in ce conditii s-a jucat.Un exces de zel al arbitrului asistent.Ceea ce s-a intamplat, se intampla o data in cariera unui jucator. Vreau sa-mi felicit jucatorii pentru suferinta, cum au interpretat jocul.E un punct mare. Am aratat spirit, poate sa fie un punct de plecare pentru noi", a spus antrenorul Rapidului, Dan Alexa.Laurentiu Marinescu a ratat al doilea penalty pentru Petrolul, dar spera in continuare la promovare.