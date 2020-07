Reactii dupa Sepsi - FCSB 0-1: "Este cel mai bun sezon al meu, pentru ca am castigat un trofeu"

"Am avut un meci dificil, contra unei echipe cu experienta, care a avut determinare. Este cel mai bun sezon al meu la FCSB, pentru ca am castigat un trofeu.Merita si domnul Vintila o medalie, ca ne-a dus pana in finala", a spus Florin Tanase la Digisport.Antrenorul de la Sepsi a recunoscut valoarea adversarilor."FCSB este o echipa superioara noastra. A meritat sa castige. Am avut o eliminare stupida.La ce se intampla acum, e un campionat compromis, se prelungeste campionatul. Nu o sa mai fie timp liber pentru acest campionat", a spus Leo Grozavu.