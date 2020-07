Reactii dupa Sepsi- FCSB 0-1, patron Sepsi: "Sunt foarte fericit ca am ajuns in finala,chiar daca nu am castigat"

FCSB a castigat Cupa Romaniei , primul trofeu dupa cinci ani, dupa ce a invins, miercuri, pe Stadionul Ilie Oana din Ploiesti, cu scorul de 1-0 (0-0), echipa Sepsi Sfantu Gheorghe. Golul a fost marcat de Denis Man, in minutul 65, dupa o grava eroare defensiva a adversarilor. FCSB a cucerit ultima data trofeul in 2015, an in care a reusit eventul. Acesta a fost primul meci al noului antrenor al FCSB, Anton Petrea, care l-a inlocuit pe Bogdan Arges Vintila.Bouhenna (Sepsi) a fost eliminat, in minutul 80, dupa ce a primit al doilea cartonas galben.