Reactii dupa Sepsi - Viitorul 3-3. Hagi: "Nu pot sa-mi explic ce s-a intamplat", Iancu: "Am pierdut meciul ca niste copii"

"Cei de la Sepsi au facut un meci mare. Nu pot sa-mi explic ce s-a intamplat in repriza a doua. Am vazut echipa cat m-a respectat in repriza a doua", a spus Hagi la Digi Sport.Gabriel Iancu este de parere ca FC Viitorul nu a obtinut un punct, ci a pierdut jocul. "Am pierdut meciul ca niste copii. Nu-mi vine sa cred ca am pierduit trei puncte. E un meci pierdut, nu e un punct castigat. Nu stiu, ne-am relaxat.. Am luat doua goluri cu un om in plus, nu stiu ce sa zic".Formatia Sepsi Sfantu Gheorghe a remizat, sambata seara, pe teren propriu, scor 3-3, cu echipa FC Viitorul, intr-un meci din etapa a sasea a play-out-ului Ligii I, in care oaspetii au condus cu 2-0 si cu 3-1. Sepsi a jucat in inferioritate numerica aproape o repriza.Au marcat L. Fulop '42, Vasvari '64 (penalti acordat pentru un fault in careu) si Safranko '86 pentru gazde, respectiv Iancu '11 (penalti acordat pentru hent in careu), Ghita '18 si Matei '58 pentru Viitorul.Gazdele au ramas cu un jucator mai putin in minutul 48, cand a fost eliminat Carnat.