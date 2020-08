Reactii dupa titlul castigat de CFR Cluj: "Am plans dupa ce am dat al treilea gol. Credeam ca e cel mai usor titlu din cariera, dar a fost cel mai greu"

"Sunt mai interiorizat. Cred ca am si plans, dupa ce am dat al treilea gol.Sincer, cand am venit la CFR, credeam ca e cel mai usor titlu din cariera.Apoi, cu pandemia a fost mai greu. Acum, cred ca este cel mai greu titlu din cariera.E cam sec fara suporteri . Asta este viata, trebuie sa ne supunem.Craiova este o echipa buna, cu jucatori tineri", a spus Chipiciu la Digisport.CFR Cluj a invins la Craiova, cu 3-1, si a castigat al treilea titlu consecutiv.