"Bomba" in La Liga: campioana Spaniei, Real Madrid, invinsa acasa de o nou-promovata

Golul oaspetilor, o formatie nou-promovata in La Liga, a fost marcat de Lozano, in minutul 16.Acesta a fost primul esec al echipei antrenate de Zinedine Zidane in actualul sezon. In schimb, Cadiz poate fi considerata revelatia startului de campionat , victoria de pe terenul Realului fiind precedata de un alt succes in deplasare, cu Athletic Bilbao.