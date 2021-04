Schimb dur de replici. Ce i-a spus Luka Modric lui Pique la finalul meciului Real Madrid - Barcelona VIDEO

Lukita con clase a Pique.



"Con ganas de rajar eh!"



Que crack es Modric, ┬┐no?pic.twitter.com/4qSI6pB6Jn- Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) April 11, 2021

Fericit dupa aceasta victorie mare, Luka Modric l-a taxat dur pe catalanul Pique, rezerva in derby."Acum astepti sa te duci sa te plangi, nu?", i-a stricat croatul fotbalistului Barcelonei imediat dupa meci.Prin aceasta afirmatie, Modric facea aluzie la desele iesiri publice ale lui Pique la adresa arbitrajului.Si in acest El Clasico, Barcelona a contestat vehement arbitrajul, cerand un penalty in finalul meciului.