Ce a spus Zidane dupa victoria mare in fata Barcelonei

"Prima repriza a fost a noastra. Am suferit in a doua, dar am meritat victoria. Am avut multe sanse sa inscriem al treilea gol. Am suferit, bineinteles, pentru ca un meci impotriva unei echipe de acest fel iti cere multe, precum cel impotriva celor de la Liverpool. Suntem la limita fizic.Dar este fotbal, este mai usor cand castigi trei puncte. Va trebui sa ne odihnim bine, sa ne reincarcam bateriile si sa spunem ca, miercuri, vom mai avea un mare meci de disputat (n.r. - returul din sferturile de finala ale Ligii Campionilor cu Liverpool, dupa victoria cu 3-1 din prima mansa). Suntem in viata in ambele competitii, vrem sa luptam, sa continuam si asta vom face pana la final. Si nu este lipsit de dificultati.Acum nu am castigat inca nimic. Este doar un joc, trei puncte, nu schimba nimic: suntem inca in lupta pentru titlu, ca si celelalte echipe. (n.r. - depre criticile primite) Nu le urmaresc cand lucrurile merg bine, nu le aud cand merg rau", a declarat Zidane, potrivit lequipe.fr.Formatia Real Madrid a invins echipa FC Barcelona, sambata seara, pe stadionul Alfredo Di Stefano, scor 2-1, intr-un meci din etapa a XXX-a a campionatului Spaniei.Golurile au fost marcate de Benzema '13 si Kroos '28 pentru invingatori, respectiv Mingueza '60 pentru FC Barcelona. Ambele echipe au ratat ocazii importante, avand cate doua bare.Pe final, in minutul 90, de la Real Madrid a fost eliminat Casemiro, el primind al doilea cartonas galben. Casemiro a primit primul cartonas galben cu doar un minut inainte de eliminare.In urma acestui rezultat, madrilenii au urcat provizoriu pe locul I in clasament, cu 66 de puncte, la egalitate cu Atletico Madrid , care joaca, duminica, in deplasare, cu Betis Sevilla. FC Barcelona ocupa locul 3, cu 65 de puncte.