Ancheta in Anglia pentru gasirea vinovatilor dupa ce autocarul lui Real Madrid a fost atacat inaintea meciului cu Liverpool

"Putem confirma ca o ancheta este in curs de desfasurare dupa ce autocarul echipei Real Madrid a suferit pagube in timp ce se apropia de stadionul Anfield, inaintea meciului echipei Liverpool cu Real Madrid , din Liga Campionilor.Desi li s-a recomandat sa evite deplasarea la stadion, aproximativ 400 de persoane au asteptat la Anfield Road pana au venit autocarele, iar obiecte au fost aruncate spre autocarul echipei Real Madrid. Avem cunostinta de imaginile care arata ca un geam a avut de suferit. El nu s-a spart complet si nimeni nu a fost ranit", a declarat Zoe Thornton, reprezentanta a politiei.Thornton a precizat ca fanii respectivi au folosit si dispozitive pirotehnice.Autocarul echipei Real Madrid a fost atacat pe drumul spre stadionul Anfield, unde campioana Spaniei a jucat, miercuri, returul sferturilor de finala cu Liverpool (scor 0-0). Fanii englezi au asteptat echipa madrilena cu torte si au aruncat diverse obiecte in autocar.