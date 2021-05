Dramatism total in Spania: un gol marcat in minutul 88 a schimbat totul!

In penultima runda, Atletico Madrid a jucat pe teren propriu cu Osasuna, iar trupa condusa de Diego Simeone era condusa cu 1-0, dupa un gol marcat in minutul 76 de Budimir! Golurile marcate de Lodi (minutul 82) si Suarez (88) au mentinut-o pe Atletico Madrid in fruntea clasamentului! La egal sau infrangere, Atletico pierdea primul loc! Real Madrid a castigat cu 1-0 pe terenul lui Bilbao (gol Nacho in minutul 68) si a ramas in coasta liderului. Barcelona , batuta cu 2-1 pe teren propriu de Celta Vigo, a iesit din cursa.In acest moment, Atletico Madrid are 83 de puncte, iar Real Madrid 81. Atletico va juca in ultima runda pe terenul lui Valladolid, iar Real acasa cu Villareal.La egalitate de puncte, Real va la titlul, avand avantajul meciurilor directe.