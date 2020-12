Liga Campionilor: Real Madrid, invinsa a doua oara de Sahtior Donetk. Campioana Spaniei risca eliminarea

Conform news.ro, au marcat Dentinho '57 si Solomon '82. Partida a fost arbitrata de o brigada din Romania, condusa de Ovidiu Hategan In celalalt meci al grupei, se vor intalni, de la ora 22.00, Borussia Monchengladbach si Inter Milano , in Germania.Clasamentul grupei, in acest moment, este urmatorul: Borussia - 8, Sahtior - 7, Real - 7, Inter - 2. In ultima etapa sunt programate partidele: Inter - Sahtior si Borussia - Real.In Grupa A, Lokomotiv Moscova a fost invinsa, acasa, cu scorul de 3-1 (2-0), de RB Salzburg (Miranciuk '79-p / Mergim Berisha '28 si '41, Adeyemi '81). De la ora 22.00, se joaca Atletico Madrid Bayern Munchen . Clasament: Bayern - 12, Atletico - 5, Salzburg - 4, Lokomotiv - 3.Lokomotiv Moscova - RB Salzburg, scor 1-3 (0-2);Au marcat: Miranciuk '79 (p) / Mergim Berisha '28 si '41, Adeyemi '81.Atletico Madrid - Bayern Munchen;Clasament: Bayern - 12, Atletico - 5, Salzburg - 4, Lokomotiv - 3.Sahtior Donetk - Real Madrid, scor 2-0 (0-0);Au marcat: Dentinho '57, Solomon '82.Borussia Monchengladbach - Inter Milano;Clasament: Borussia - 8, Sahtior - 7, Real - 7, Inter - 2. FC Porto - Manchester City Olympique Marseille - Olympiacos Pireu;Clasament: Manchester City - 12, FC Porto - 9, Olympiacos - 3, Marseille - niciun punct.Liverpool - Ajax Amsterdam Atalanta - FC Midtjylland.Clasament: Liverpool - 9, Ajax - 7, Atalanta - 7, Midtjylland - niciun punct.